Du sollst dir (k)ein Bild machen

Von Objekten religiöser Erbauung zu Sammlerstücken: Der Leiter des Museums für Klosterkultur, Jürgen Hohl, zeigt in der 13. Sonderausstellung kleine und große Andachtsbilder aus der Zeit des Barock bis in die Gegenwart – vom breiten Wandbild mit letztem Abendmahl bis zum Sterbebildchen fürs Gesangbuch. Besondere Raritäten sind die 200 Jahre alten Spitzenbilder.

Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt es in der Bibel. Und doch lechzt die menschliche Vorstellungskraft nach etwas, wo sie andocken kann, zumal, wenn es sich um das geliebte, wie verehrte Objekt handelt. Die Ausstellung im Museum für Klosterkultur legt dafür beredt Zeugnis ab. Eine Bilderflut religiösen Anschauungsmaterials erwartet die Besucher im zweiten Stock. Es sind Darstellungen aus der christlichen Ikonographie, wie Jesus, Maria, Engel, Heilige samt Heiliger Familie, das letzte Abendmahl oder aber, was in Weingarten nicht fehlen darf, die Heiligblutreliquie. Die Bilder stammen aus Klöstern, Kirchen, Kapellen, Privathäusern, wo sie Gläubigen über Jahrhunderte der Andacht und Erbauung dienten, dann aber in der Versenkung verschwanden. Moderne Religiosität kennt andere Ausdrucksformen und kann mit diesen lieblich konkreten Bildern weniger anfangen. Von den Gebetsstuben also zu den Sammlern und ins Museum.

Holzschnitte aus dem Jahr 1730

Aus seinem Fundus von 4500 Andachtsbildern hat Jürgen Hohl nun geschätzte 250 für die Ausstellung ausgesucht. Die ältesten Wandbilder stammen von 1730. Es sind Holzschnitte, die Maria mit dem Jesuskind oder Kreuzwegszenen zeigen. Das jüngste ist gefertigt in der Jetztzeit. Es ist eine dreidimensionale Materialcollage des Heiligblutreiters mit Reliquie, geschaffen vom Weingartner Grafikers W. P. Seiter. Dazwischen arrangiert sind Kupfer- und Stahlstiche oder Farblithografien von Madonnen- und Jesusdarstellungen und immer wieder Abbildungen der Heiligblutreliquie auch in textiler Art. Gefertigt, so Hohl, in einstigen Nonnenklöstern der Umgebung, ob in Altdorf, Baindt oder Markdorf.

Eine der kostbarsten Hinterlassenschaften der Klosterfrauen des 17. und 18. Jahrhunderts, und unter Sammlern entsprechend hoch gehandelt, sind, laut Museumsleiter, die Spitzenbilder. Gemalte Heiligen-Darstellungen mit Spitzenrand. Dabei ist die damalige Mode der Vallencienne-Spitze, die vor Klostermauern nicht Halt gemacht hat, Pate gestanden.

Mit Klingen und Sticheln wurde aus Pergament und Papier verzierende Spitze in Handarbeit herausgeholt. Eine Sisyphusarbeit, in der sich die Innigkeit zum verehrten Subjekt Bahn bricht. Im 19. Jahrhundert übernahmen das dann ganz profane Stanzmaschinen. Von der Lieblichkeit rokokohafter Religiosität schlägt die Ausstellung den Bogen dann noch zu mehr Sachlichkeit und Reproduzierbarkeit heutiger Gebetbuchbildchen, wie Kommunion- oder Sterbebildchen. Darunter Exemplare vom legendären Pater Basilius oder Pater Anselm, herausragende Mönche des Klosters Weingarten. Wenn sich auch die Darstellungen religiöser Inhalte gewandelt haben im Laufe der Zeit, ganz ohne scheint es nicht zu gehen. Dieser biblische Ungehorsam ist im Museum für Klosterkultur derzeit aufs Üppigste bebildert.