Mehr als 150 Gramm Amphetamin und Kleinmengen an Marihuana haben Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe am späten Samstagabend bei Kontrollen zu Drogen im Straßenverkehr mit Unterstützung von Zöllnern auffinden und sicherstellen können. Bei den Schwerpunktkontrollen in Ravensburg und Weingarten nahmen die Ermittler insgesamt 30 Autos und deren Fahrer sowie Mitfahrer genauer unter die Lupe.

Drei Autofahrer, die typische Auffälligkeiten zeigten und deren Drogentest positiv verlief, mussten sich daraufhin der Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus unterziehen. Zwei von ihnen müssen sich ferner wegen Fahrens ohne Führerschein und des Besitzes einer Kleinmenge Kokain verantworten. So gab ein 19 Jahre alter Autofahrer, der unter Drogeneinfluss fuhr, an, in wenigen Tagen seine praktische Autoführerschein-Prüfung zu haben.

Als die Rauschgiftermittler gegen 22.40 Uhr einen Autofahrer in der Niederbieger Straße anhielten und kontrollierten, schlug der Rauschgiftspürhund eines Zollbeamten an, woraufhin in der Kleidung des 21-jährigen Mitfahrers mehr als 150 Gramm Amphetamin und etwas Marihuana aufgefunden werden konnten. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten bei dem jungen Mann, der überdies unter Betäubungsmitteleinfluss stand, erneut Amphetamin und Marihuana fest. Er hat sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

Bei den umfangreichen Kontrollen ging den Fahndern auch ein 33-jähriger Autofahrer ins Netz, dessen Alkoholtest nahezu 2,3 Promille ergab. Dieser musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Er wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.