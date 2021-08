DRK Weingarten unterstützt Rheinland-Pfalz nach Flutkatastrophe

Die Nachricht der großzügigen Spende in Höhe von 1000 Euro, die Zusage über weitere Unterstützung in Form von Spendenkässchen in den Filialen und dazu 50 Cent je verkauftem Steinofenbrot der Bäckerei Frick hat das DRK Weingarten sehr gefreut. Über den Geschäftsführer des Rettungsdienstes DRK-Bodensee-Oberschwaben, Volker Geier, konnte ein Kontakt zu den Kameraden und Kameradinnen in Rheinland-Pfalz aufgebaut werden.

Nach den ersten Telefonaten und Eindrücken konnte schnell bestätigt werden, dass die finanzielle Unterstützung aus Weingarten vor Ort dringend benötigt wird. Im Telefonat mit Wolfgang Reiland, Vorsitzender des DRK Trier-Ehrang, wurde deutlich, dass vieleHelfer zum Teil auch privat stark von der Flutkatastrophe betroffen sind. Wolfgang Reiland im Gespräch mit Georg Roth, Vorsitzender des DRK Weingarten, sagt in einer Pressemitteilung: „Wir stehen immer noch unter Schock. Das Ausmaß der Flutkatastrophe ist für uns kaum zu erfassen. Aber schon jetzt ist klar, es ist ein enormer Schaden für unseren Ortsverein entstanden, der für uns auch emotional sehr belastend ist. Wir sind durchaus hochwassererprobt und besitzen viel Erfahrung mit solchen Einsätzen. Aber das, was bei uns geschehen ist, übersteigt jede Vorstellungskraft. Eine solche Zerstörung ist unfassbar. Unsere Helfer haben sowohl körperlich als auch psychisch Unvorstellbares geleistet. In solch einer Situation zu erfahren, dass wir in der großen Rotkreuzfamilie nicht alleine sind, hat uns tief berührt. Wir sind sehr dankbar, dass unsere Rotkreuz-Kameradinnen und Kameraden aus Weingarten ihre Solidarität mit uns zeigen und an uns denken.“