Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen bittet das DRK um Blutspenden am Mittwoch, 25. August, von 14 bis 19.30 Uhr in der Oberstadtturnhalle der Schule am Martinsberg, Malerstraße 7, in Weingarten.

Eine Terminreservierung ist nötig unter https://terminreservierung.blutspende.de. Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst über die kostenfreie Service-Hotline 0800/1194911.