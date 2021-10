DRK sammelt am 20. Oktober Blutspenden in Weingarten

Täglich werden für Patienten in Deutschland bis zu 15 000 Bluttransfusionen benötigt. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher dringend zur Spende am Mittwoch, 20. Oktober, von 14 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle 4 (beim Hallenbad), Brechenmacher Straße 21, in Weingarten.

Eine Terminreservierung ist vorab nötig unter https://terminreservierung.blutspende.de. Das DRK bittet nur zur Blutspende zu kommen, wenn man sich gesund und fit fühlt. Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoffen ist keine Spenderrückstellung erforderlich. Spendewillige, die innerhalb der letzten 10 Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, werden gebeten bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorzulegen. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein.