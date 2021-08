DRK ruft zur Blutspende in Weingarten auf

Das Deutsche Rote Kreuz ruft die Bürger dazu auf, Blut zu spenden. Am Mittwoch, 25. August, ist dies von 14 bis 19.30 Uhr in der Schule am Martinsberg, Oberstadtturnhalle neu, in Weingarten möglich.

Vor dem Hintergrund der Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen und der laufenden Sommerferien geht die Zahl der verfügbaren Blutspenden spürbar zurück, meldet das DRK. Patienten seien dringend auf Spenden angewiesen. Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen bittet das DRK daher um Unterstützung.

Laut Rotem Kreuz wird die Blutspende unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt. Das Infektionsrisiko liege daher weit unter dem „sonstiger“ Alltagssituationen. Die Blutspende findet ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung unter terminreservierung.blutspende.de statt.