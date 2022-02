DRK-Blutspendedienst bittet zur Blutspende

Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von Patienten dringend benötigt. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut können keine Reserven aufgebaut werden. Daher bittet das DRK alle Gesunden zur Blutspende am Mittwoch, 23. Februar, von 14 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle 4, Brechenmacher Straße 21, in Weingarten. Zur Sicherheit der Spender müssse im Vorfeld ein Termin reserviert werden. Alle verfügbaren Termine sind online zu finden unter terminreservierung.blutspende.de. Auf allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel. Aufgrund der bundesweit stark angestiegenen Corona-Neuinfektionen erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blutspendelokal, die den Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen, teilt das DRK weiter mit. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Um Wartezeiten und größere Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine Tests beim Blutspendetermin vor Ort angeboten werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Alle weiteren Informationen sind zu finden unter www.blutspende.de/corona.