Drittklässler wurden zum ersten Abendmahl geführt

Was noch vor wenigen Jahren die Ausnahme in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg war, ist mittlerweile fast schon die Regel geworden. In einer frühen Phase der Konfirmation (KONFI-3) werden Drittklässler, vergleichbar der katholischen Erstkommunion, zum ersten Abendmahl geführt.

In einem festlichen Gottesdienst am Sonntag, 15. April, führten Pfarrerin Marit Hole aus Weingarten und Pfarrer Steffen Erstling aus Berg ihre 40 Jung-Konfirmanden in die Kirche und feierten gemeinsam mit ihnen und ihren Familien das Abendmahl. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst durch die Gruppe „Gospel now“ unter der Leitung von Johannes Baiker.

Marit Hole nennt die Gründe für diese teilweise Vorverlegung der Konfirmation: „Jesus lädt alle ein. Der späte Abendmahlempfang ist nicht in seinem Sinne. Wer getauft ist gehört zur Kirche. Und wer zur Kirche gehört ist eingeladen, das Abendmahl mitzufeiern. Das gilt für Groß und Klein.“ Außerdem zeige sich, so die Erfahrung der beiden Pfarrer, dass der zeitliche Abstand zwischen Taufe und klassischer Konfirmation viel zu lang sei.

Dem Festgottesdienst vorausgegangen war eine mehrwöchige Vorbereitungsphase. Aufgeteilt in sieben sogenannte Tischgruppen und angeleitet durch Mütter, wurden biblische Geschichten betrachtet, die Feste des Kirchenjahres in Erinnerung gerufen, das „Vater Unser“ gelernt und das Brot für das Abendmahl gebacken. In aller Offenheit geben die Initiatoren von KONFI 3 zu, dass sie auf die katholische Seite gespickt haben: „Wir wagten einen Blick über den konfessionellen Tellerrand und ließen uns von der katholischen Erstkommunionvorbereitung inspirieren.“

Dabei ist katholischen Ohren möglicherweise viel zu wenig bekannt, dass katholisches und evangelisches Eucharistieverständnis sich kaum voneinander unterscheiden: Der Christ empfängt beim Abendmahl beziehungsweise bei der Kommunion den Leib und das Blut Christi – pures Geschenk, ein Geheimnis allzumal. Im Festgottesdienst am vergangenen Sonntag beteten die Anwesenden gemeinsam das Apostolische Glaubensbekenntnis, bis auf ein einziges Wort identisch für katholische und evangelische Christen: „Ich glaube an die heilige katholische Kirche“ und „Ich glaube an die heilige christliche Kirche.“

Abendmahl fünf Jahre vor der Hauptkonfirmation empfangen

In Weingarten ist dies bereits der vierte KONFI-3 Jahrgang. Auch Ravensburg bietet diese Aufsplittung der Konfirmation an, allerdings in einer etwas anderen Form. Illingen, eine Gemeinde im Stuttgarter Raum, praktiziert KONFI-3 bereits seit 30 Jahren. Marit Hole, die Weingartener 25-Prozent-Pfarrerin („Ich bin ein Geschenk der Landeskirche an die 6000 evangelischen Christen in Weingarten“) freue sich, dass zwei Drittel der Kinder ihrer Einladung zum frühen Abendmahl-Empfang, fünf Jahre vor der Haupt-Konfirmation (KONFI 8), gefolgt sind.