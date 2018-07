Dreimal Fahrerflucht in Weingarten

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Sonntag, 16 Uhr und Montag, 12.30 Uhr in der Talstraße ist ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Laut Mitteilung der Polizei touchierte ein Unbekannter das Fahrzeugheck eines geparkten Opel Zafira und verließ danach die Unfallstelle. In einem Parkhaus in der Karlstraße hat am Montag zwischen elf und 13 Uhr ein Unbekannter die hintere Tür auf der Beifahrerseite eines geparkten VW-Polo gestreift. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Wie erst jetzt angezeigt wurde, ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag zwischen 11.45 und 12.15 Uhr in der Zeppelinstraße ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstanden. Laut Polizeimeldung beschädigte ein Unbekannter dort einen geparkten Audi. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 zu melden.