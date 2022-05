Drei Tage im Zeichen des Friedens in Weingarten

„Wie geht Frieden? Zusammenhänge zwischen Frieden, Sicherheit und Entwicklung“, heißt die dreitägige Veranstaltung der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Sie begann am Donnerstag in Weingarten und geht noch bis zum 7. Mai. Eigentlich hätte Bischof Dr. Gebhard Fürst das Event eröffnen sollen, doch er konnte aufgrund einer Corona-Erkrankung nicht dabei sein. „So einen Bischof kann man auch nicht einfach ersetzen“, sagte Prof. Dr. Karin Schweizer, Rektorin der Pädagogischen Hochschule Weingarten.

Dafür sprach unter anderem Niels Annen, Parlamentarischer Staatssekrätär des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Foto). Am 6. Mai fand der Fachtag in der Akademie Weingarten statt. Im Tagungshaus Weingarten ist die Öffentlichkeit am 7. Mai zu einem großen Friedenstag eingeladen. Von 10 bis 14 Uhr wird es Infostände, Ausstellungen, Workshops und weitere Mitmachaktionen geben. Auch für Kinder sind Aktionen geplant. Unter anderem wird ein Food Truck bereitstehen.