Drei neue Helfer im Einsatzdienst des THW

Das THW Weingarten darf drei neue Helfer im aktiven Einsatzdienst begrüßen. Wie das THW mitteilt, haben Rico Janke, Martin Scheffel und Drazen Bakic ihre Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen. Nun beginnt die Fachausbildung in der entsprechenden Fachgruppe.

In Weingarten gibt es zwei Bergungsgruppen, eine Ortung, den Zugtrupp sowie den OV-Stab, in welcher die frisch ausgebildeten Grundausbildungsprüflinge dann zugeordnet werden. „Dies erfolgt nicht willkürlich, sondern nach Absprache mit den Gruppenführern und Helfern. Denn jeder hat besondere Interessen und Fähigkeiten, auf die er nach der Grundausbildungsprüfung aufbauen kann. „Helfer Bakic hat sich für die Unterstützung im OV-Stab entschieden, hier kann er seine technischen Fähigkeiten und sein berufliches Know-How super einsetzen. „In den Zugtrupp bekomme ich als Zugführer auch wieder Unterstützung, das freut mich natürlich besonders. Helfer Scheffel wird im einsatztaktischen Bereich seine Fachausbildung absolvieren und in der zweiten Bergungsgruppe unterstützt ab sofort Helfer Janke. Bedarf haben wir aber in allen Bereichen!“

Ab sofort geht’s beim THW Weingarten wieder los mit den Vorbereitungen auf die nächste Prüfung. Dafür werden natürlich wieder neue Ehrenamtliche gesucht. Ausbildungsbeauftragter Daniel Olbrich freut sich laut Mitteilung über Nachwuchs. „Im Moment haben wir 5 Helferanwärter in der Gruppe. Zwei davon sind aus der Jugendgruppe, was uns natürlich sehr freut. Wir freuen uns aber immer über externen Nachwuchs, und der Einstieg ist immer möglich.“