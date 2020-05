Drei Münsterplätzler sind plötzlich wieder da

Auf wundersame Weise sind drei der zwölf schmerzlich vermissten Münsterplätzler vor dem Amtshaus wieder aufgetaucht, teilt die Stadt Weingarten mit. Und fragt sich: War es das schlechte Gewissen? Hat der Dieb ausgemistet? Ist er weggezogen? Jemand hatte die drei roten Stühle vergangene Woche unbemerkt vor den Stufen des Amtshauses abgestellt – ohne Entschuldigung.

Stattdessen hätte eine Seite aus dem Buch des Karikaturisten Rainer Weishaupt dabei gelegen. Die Zeichnung mit dem Titel „Stühle klauen verboten!“ ist im November 2018 in der „Schwäbischen Zeitung“ erschienen, nachdem Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald an die Öffentlichkeit appelliert hatte, die gestohlenen Stühle zurückzubringen. Um die Münsterplätzler auf dem Weingartener Münsterplatz vor Diebstahl zu schützen, hatte auf Anweisung Ewalds der Baubetriebshof diese paarweise zusammengekettet.

Wie schon in den vergangenen Jahren seien auch in 2019 wieder einige der bunten Stühle, die zum Verweilen auf dem Münsterplatz einladen sollen, gestohlen worden. Zwar seien ein paar wenige auch wieder „zurückgekommen“. Doch die Stadt muss, wie jedes Jahr, wieder neue hinzukaufen. Ewald bedauerte, dass das Angebot von einige wenigen zum Diebstahl missbraucht werde. Man wolle aber dennoch weiter an den Münsterplätzlern festhalten.

Wo die nun wieder aufgetauchten Münsterplätzler waren, sei unklar. Einer habe Filzgleiter unter den Füßen, habe also wohl auf einem Parkett gestanden. Ein anderer sei überzogen mit Blütenstaub und hatte sich offensichtlich in einen privaten Garten verirrt. Der dritte zeige starke Gebrauchsspuren am Lack. Die Stadt Weingarten hatte 2015 auf Anregung aus der Bürger 14 Stühle für den Münsterplatz angeschafft. Zwölf waren bald darauf verschwunden.

Schon im August 2016 hatten Stadt und „Schwäbische Zeitung“ dazu aufgerufen, die verloren gegangene Stühle zurückzubringen. Seinerzeit waren neun von 14 Münsterplätzlern verschwunden. Zumindest fünf fanden den Weg zurück auf den Münsterplatz. Schon damals half auch eine nicht unwichtige Erinnerung: Die Stühle sind Eigentum der Stadt Weingarten. Wer sie bewusst oder unbewusst mitgenommen hat, macht sich wegen Diebstahls strafbar.

Sollten die Stühle jedoch unbemerkt ihren ursprünglichen Bestimmungsort wiederfinden, werde die Stadt Weingarten von Anzeigen absehen.