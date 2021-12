Drei Jugendliche randalieren in Weingarten

Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro haben drei Jugendliche am Mittwoch kurz nach Mitternacht in der Waldseer Straße in Weingarten hinterlassen.

Die drei bislang Unbekannten rissen einen Metallzaun aus der Verankerung und ließen ihn auf einem zum Verkauf stehenden Pkw liegen, teilt die Polizei mit. Im Anschluss suchten die drei Täter das Weite und konnten trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Hinweise zu dem Trio, das laut einer Zeugin aus zwei jungen Männern und einer jungen Frau bestanden haben soll, nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 803 66 66 entgegen.