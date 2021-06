Drei Autos stoßen in Weingarten zusammen

Weil er eine rote Ampel missachtet hatte, hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der Weingartener Kreuzung der Abt-Hyller-Straße/Waldseer Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Das teilt die Polizei mit.

Der 80 Jahre alte Opel-Fahrer ignorierte auf seiner Fahrt von Ravensburg nach Baienfurt das Rotlicht und stieß wuchtig mit dem BMW eines 69-Jährigen zusammen, der vom Festplatz in Richtung Stadtmitte unterwegs war.

Weiter prallte er mit seinem Wagen gegen dem Kia eines 20-Jährigen, der von er Abt-Hyller-Straße in die Waldseer Straße einbog. Den Schaden, der an den drei Autos entstand, beziffert die Polizei auf insgesamt 13 000 Euro geschätzt. Der Opel des Unfallverursachers und der BMW mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Niemand der am Verkehrsunfall Beteiligten wurde verletzt.