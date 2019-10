Drei Autos mutwillig beschädigt

Unbekannte haben über das Wochenende mindestens drei in der Andreas-Schreck-Straße in Weingarten geparkte Pkw beschädigt, teilt die Polizei mit. Im ersten Fall wurde die Lackierung eines Pkw rundherum zerkratzt und die beiden Seitenspiegel abgetreten. Im zweiten Fall zerkratzen die Tatverdächtigen die Motorhaube eines Skoda Yeti. Im dritten Fall wurde die Lackierung eines Nissan Qashqai auf einer Fahrzeugseite sowie an der Heckseite zerkratzt. Der an den Fahrzeugen verursachte Sachschaden, die auf privaten Stellplätzen abgestellt waren, ist beträchtlich. Hinweise zum Tathergang und zu den Tatverdächtigen erbittet das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666.