Drei Autos beim Ausparken beschädigt

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in Ravensburg einen entwischten Strafgefangenen gefasst. Er konnte gegen Mitternacht widerstandslos am Frauentor festgenommen werden, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte.

Am Mittwoch war stundenlang erfolglos mit Polizeihubschrauber und Personenspürhunden nach dem Mann gesucht worden, der bei einem begleiteten Ausgang gegen 10.45 Uhr laut Polizei eine günstige Gelegenheit genutzt hatte, um davonzulaufen.