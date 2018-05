Drei Autos aufgebrochen und Airbag geklaut

Vermutlich auf das Konto der gleichen Täter gehen drei Auto-Aufbrüche, die in der Nacht zum Donnerstag in Weingarten unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Unbekannten an den in der Reinhold-Frank-Straße sowie in der Michael-Kraf-Straße und in der Mochenwanger Straße abgestellten Autos der Marke BMW jeweils eine Seitenscheibe ein, öffneten die Tür und bauten aus zwei Fahrzeugen das Infotainmentsystem sowie aus einem der Autos ferner den Airbag im Lenkrad aus.

In der Michael-Kraf-Straße brachen die Täter laut Polizei ihr Vorhaben ab, weil sie möglicherweise gestört wurden. Der angerichtete Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 8000 Euro.

Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in den genannten Straßen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.