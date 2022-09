Drachen steigen über Weingarten im Herbstwind

Rund 1000 Besucher sind am Wochenende zum Drachenfest in Weingarten gekommen. Während das Fest am Samstag mit Regen und schlechtem Wetter vorlieb nehmen musste, freute man sich am Sonntag über viele Gäste.

Jugendfeuerwehr hat die Gäste bewirtet

Zahlreiche Kinder durften am Wochenende wieder Drachen in Nessenreben in Weingarten steigen lassen. „Wir sind positiv gestimmt. Wir haben am Drachenfest viele Familien zu Besuch gehabt“, bilanziert Tobias Wolf, Stadtjugendfeuerwehrwart von der Feuerwehr Weingarten. Anders als beim letzten Drachenfest, wurde die Bewirtung der Weingartener Jugendfeuerwehr nun an das Hofgut Nessenreben verlegt. „Das hat uns viel Aufwand in Sachen Logistik erleichtert“, so Wolf.

Shuttlebus führt zu Entspannung beim Parken

Die ganze Jugendfeuerwehr mit Unterstützung der aktiven Feuerwehrleute aus Weingarten packten beim Drachenfest mit an. Organisiert wird das Familienfest in Weingarten in enger Zusammenarbeit mit der Drachengrube Ravensburg. Erstmals wurde auch ein Shuttlebus aus der Stadt nach Nessenreben eingerichtet. „Das hat die Parksituation dieses Jahr schon deutlich entspannt“, so Wolf gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.