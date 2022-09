Drachenfest in Nessenreben: Drachen steigen über Weingarten auf

Sie hoffen auf Sonne und Wind: Das Drachenfest in Nessenreben in Weingarten findet am Samstag, 24. September, ab 14 Uhr und am Sonntag, 25. September, ab 11 Uhr, statt. Der Eintritt ist frei.

Spielaktionen zum Mitmachen

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hoffen die Drachenspezialisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder auf die Gelegenheit, ihre oft in wochenlanger Arbeit gebauten Kunstwerke zeigen zu können. Das Motto der weltweiten Drachengemeinde lautet: „One sky - one world“.

Weht der Wind etwas zögerlich, laden viele, teilweise kostenlose Spielaktionen zum Mitmachen ein, wie etwa der Mitmachzirkus, Riesenseifenblasen, Bogenschießen oder das Quatschmobil vom Familientreff Weingarten. Das sagen zumindest die Veranstalter, die Jugendfeuerwehr Weingarten und die Drachengrube Ravensburg.

Heißluftballone starten in den Himmel

Die Jugendfeuerwehr übernimmt die Bewirtung der Besucher. Bei entsprechender Witterung starten Samstag und Sonntag gegen 16.30 Uhr mehrere Heißluftballone.

Außerdem stellen die Veranstalter einen Buspendelverkehr ab dem Festplatz Weingarten zur Verfügung. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre ist der Bus kostenlos, Erwachsene zahlen 1 Euro pro Fahrt.