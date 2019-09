„Dos Mundos“ meets Melain Nzindou

„Aficionado“ ist der Name des Programms für Spanienbegeisterte von „Dos Mundos“, mit dem die Spanierin Melanie Muñoz und Paddy Brohammer am Samstag, 28. September, um 19 Uhr in der „Kultur Bar Impuls“ in die Regionen der Iberischen Halbinsel entführen wollen. In den Räumen des Veranstalters trifft das Konzert auf die Vernissage zur Ausstellung des kongolesischen Künstlers Melain Nzindou – initiert vom Verein „akume – afrikanische Kunst und Kultur in Europa“ mit Sitz in Ravensburg. Der 41-jährige Maler, Bildhauer und Illustrator Nzindou ist von Pop-Art, Street-Art und Illustrationen beeinflusst, heißt es in der Vorschau.

In Weingarten trifft eine Auswahl seiner Werke zur Vernissage auf heiße Gitano Rumbas und Sevillanas, Klänge sephardischer Juden und der Volksmusik Katalaniens. Muñoz (Gesang, Gitarre, Klavier) und Brohammer (Gitarre, Gesang, Percussion, Mundharmonika) tragen laut Pressemitteilung charmant und mit viel Humor Spannendes, Anrührendes und eigene Annekdoten vor – unter anderem kommt der der Dichter Garcia Lorca zu Wort.

Zu dem multikulturellen Event „Konzert mit Vernissage“ laden die Macher der „Kultur Bar Impuls“ ein. Shana Jahan Pour und Shahram Asghari zeichnen verantwortlich für persische und deutsche Gastfreundschaft.

Nzindous Werke werden bis in den Dezember in Weingarten zu sehen sein. Das Event ist eingebettet zwischen Ravensburger Kunstnacht am Freitag, 27. September, an der Melain Nzindou mit einer Kunst-Performance in der DHBW ab 18 Uhr beteiligt ist. Für Sonntag, 29. September, hat ihn Thomas Lorenz um 11 Uhr zur Kunst-Performance in die Musikwerkstatt Tettnang eingeladen.

Das Konzert mit Vernissage am Samstag, 28. September, in der „Kultur Bar Impuls“ beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Hut geht um.