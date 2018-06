Doris Schumacher näht die meisten der 2000 Kostüme in der Kleiderstube des Welfenfests

Der „Tanz um den Marktbrunnen“ war das erste Kostüm, an dem Doris Schumacher mitgearbeitet hat. Daran erinnert sie sich genau. Doch wann das genau war, daran erinnert sich die 58-Jährige nicht. Doch 25 Jahre sind es bestimmt. Und mittlerweile ist sie die einzige Näherin, die diesen Job macht.

„Gelernt“ hat sie den Beruf der Schneiderin nicht. „Ich bin da langsam reingewachsen“, sagt sie. Gelernt hat sie Bürokaufmann – wobei sie großen Wert darauf legt, „Kaufmann“ zu sein und nicht „Kauffrau“ – und arbeitet in diesem Beruf seit über 40 Jahren beim Körperbehindertenzentrum Oberschwaben (KBZO). Und in ihrer Freizeit näht sie. Jeden Tag. Sicherlich ist jedes der 2000 Kostüme, die im Fundus der Kleiderstube wohlgeordnet lagern, schon einmal über ihren Nähtisch gegangen. Wahrscheinlich ist sie die Einzige, die genau weiß, welches Einzelteil zu welchem Kostüm gehört. „Ich kenne hier jede Socke“, sagt sie und lacht. Das ist denn auch nötig, denn wenn nach dem Welfenfest die Kostüme wieder zurückgebracht werden, herrscht hier Chaos.

Durch alle Jahrunderte genäht

Im Schnitt näht sie 50 Kostüme im Jahr, wobei Ausbesserungen oder Reparaturen nur einen kleinen Anteil ihrer Arbeit ausmachen. Schwerpunktmäßig entwirft Doris Schumacher neue Kostüme und fertigt sie für die jeweiligen Gruppen an. In diesem Jahr haben die Standartenmädchen einen neuen Wams bekommen.

Ihre Anregungen holt sie sich aus Büchern mit zeitgenössischer Kleidung. Das Schnittmuster für den Wams der insgesamt 14 Standartenmädchen stammt aus dem späten 15. Jahrhundert. Den Stoffteil der Standarte stammt ebenfalls von ihr. „Ich habe mich durch alle Jahrhunderte genäht“, sagt sie.

„Bevor ein Kostüm tatsächlich ins Programm aufgenommen wird, präsentiert sie den Entwurf der gesamten Welfenfestkommission, die aber noch nie etwas beanstandet hat. Aktuell arbeitet sie schon an einem Projekt, das voraussichtlich im nächsten Jahr verwirklicht werden soll. Der Tiroler Festwagen benötigt einen neuen Unterwagen, der inzwischen in die Jahre gekommen ist. In die Jahre gekommen sind auch die dazugehörigen Kostüme. Doris Schumacher will neue nähen. 30 Stück. Bis Weihnachten soll der Entwurf stehen und dann muss auch eine Entscheidung getroffen werden, denn sonst wird es zeitlich eng.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums wird in diesem Jahr auch eine Gruppe des KBZO beim Festumzug mit dabei sein. Eine Gruppe, die Doris Schumacher besonders am Herzen liegt. In einheitlichen Kostümen werden sie nicht auftreten, sondern eine modische Zeitreise symbolisieren mit Hippies aus den 70ern und Latzhosen aus den 80ern. Begleitet wird die Gruppe von Friedbert Hipp mit einer Drehorgel, jenem Instrument, mit dem die KBZO-Gründerfamilien ihre ersten Spenden gesammelt haben.

Manche Kostüme, die in der Nähstube hängen, sind über 30 Jahre alt. Das teuerste ist mit Sicherheit das der Gruppe „Landvogt mit Frauen“, auf das Doris Schumacher besonders stolz ist. Immerhin haben die 10 Kostüme für Männer und die 20 Kleider für die Damen damals 12 000 D-Mark gekostet.

Ans Aufhören denkt Doris Schumacher freilich noch nicht. Zu viel Spaß und Freude bereite ihr das Nähen. Bei der Wahl ihres Arbeitsgeräts ist sie sehr konservativ. Eine neue hat sie sich erst nach 25 Jahren geleistet, als die alte beim besten Willen nicht mehr zu reparieren war. Sie kann auch gar nicht gehen, denn sie ist die Einzige, die hier jede Socke kennt.