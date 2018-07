Doppeltes Mannschafts-Silber für LG-Trio

Sie sind immer noch hungrig auf Medaillen. Den Leichtathletinnen Alisha Pawlowski, Anna und Larissa Schall von der LG Tuttlingen-Fridingen ist bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Weingarten ein weiterer großer Erfolg gelungen. Das Trio gewann im Vier- und Siebenkampf in der Mannschaftswertung der Klasse U 18 mit neuen Kreisrekorden jeweils die Silbermedaille.

Diese Erfolge sind eine eindrucksvolle Bestätigung der guten LG-Trainingsarbeit unter Leitung von Franz Saile und Uwe Pawlowski. Kein Wunder, dass Saile nach dem Wettkampf mit großer Genugtuung auf die Leistungen seiner Schützlinge reagierte: „Es war einfach toll, wie sich die drei Mädchen geschlagen haben. In den zwei Tagen haben sie zum richtigen Zeitpunkt insgesamt 20 neue Bestleistungen aufgestellt“, sagte er. Denn Pawlowski und die Schall-Schwestern waren nicht nur als Mannschaft stark. Auch in der Einzelwertung gab es drei Platzierungen unter den Top Ten und zwei neue Kreisrekorde durch Alisha Pawlowski.

Am Samstag begann es im Vierkampf recht vielversprechend mit dem Hochsprung. Alisha Pawlowski übersprang 1,68 Meter und scheiterte an ihrer Bestleistung von 1,72 Meter nur ganz knapp. Anna, eigentlich eine Mittelstreckenspezialistin, steigerte sich enorm auf 1,64 Meter und auch ihre Schwester Larissa hielt sich mit der Bestleistung von 1,52 Meter gut.

Pawlowski überbietet 30 Jahre alte Bestmarke im Vierkampf

Über die 100 Meter Hürden blieben alle drei Sportlerinnen mit 16,38, 15,93 und 19,40 Sekunden im Rahmen der Erwartungen. Dafür stellten sie dann mit der Kugel durchweg neue Hausrekorde auf. Alisha Pawlowski überraschte mit tollen 11,35 Metern und auch Anna sowie Larissa Schall steigerten sich auf 9,06 und 9,16 Meter. Auch über 100 Meter hielt das Trio ihre Leistung auf höchstem Niveau. Anna Schall mit 13,09 und Alisha Pawlowski mit 13,10 Sekunden waren fast gleich schnell. Und auch Larissa Schall gefiel mit einer Steigerung auf 13,79 Sekunden.

Das ergab in der Wertung des Vierkampfes für Alisha Pawlowski eine neue Bestleistung von 2868 Punkten, womit sie den 30 Jahre alten Kreisrekord von Antje Benne (TV Spaichingen) um sieben Punkte übertraf. In der Einzelwertung wurde sie damit Sechste und verpasste Bronze nur um 22 Punkte. Ebenfalls hervorragend hielt sich Anna Schall mit einer deutlichen Steigerung auf 2728 Punkte auf Platz zehn unter den 54 Teilnehmerinnen. Auch Larissa Schall belegte mit 2109 Punkten einen guten Platz im Mittelfeld.

In der Mannschaftswertung feierte das Trio hinter dem SSV Ulm einen vorher nicht erwarteten zweiten Platz mit dem neuen Kreisrekord von 7705 Punkten knapp vor der LG Filder mit 7578 Punkten.

Am Sonntag wurde es in der fünften Disziplin des Siebenkampfes – dem Weitsprung – wirklich spannend. Jede Athletin hatte nur drei Versuche. Doch Alisha Pawlowski (4,87 Meter), Anna (4,85 Meter) und Larissa (4,31 Meter) kamen auch in dieser Disziplin ohne Patzer durch. Und im Speerwurf, eigentlich die schwächste Disziplin des LG-Trios, trumpften die drei Sportlerinnen aus Fridingen-Mühlheim mit neuen Bestleistungen auf. Alisha Pawlowski warf 32,57 Meter. Auch Anna (19,44) und Larissa Schall (21,27) gaben sich keine Blöße.

LG-Mädchen sichern sich über 800 Meter noch Platz zwei

Vor der abschließenden Disziplin lag das LG-Trio in der Mannschaftswertung auf dem vierten Platz. Der Rückstand auf den SSV Ulm (684 Punkte), die LG Filder (527) und den LC Überlingen (99) war schon deutlich. Allerdings stand mit dem Lauf über 800 Meter die Paradedisziplin der Schützlinge von Franz Saile auf dem Programm. Und die Sportlerinnen gaben noch einmal alles. Anna Schall lief starke 2:14,95 Minuten, ihre zweitbeste Zeit überhaupt. Alisha Pawlowski kam trotz ihrer Oberschenkelprobleme auf tolle 2:26,54 Minuten knapp vor Larissa Schall mit 2:27,72 Minuten.

„Damit haben die drei das Feld noch einmal aufgerollt und sich mit einer Energieleistung sogar noch Silber geholt“, schwärmte ein glücklicher Trainer Franz Saile. Mit einer Steigerung des Kreisrekords um über 1000 Punkte auf 12 597 Punkte kamen die LG-Mädchen sogar noch bis auf 43 Punkte an die Ulmerinnen heran. Die LG Filder mit 12 430 und der LC Überlingen mit 12 134 Punkten mussten sich mit den Plätzen drei und vier begnügen.

Und auch in der Einzelwertung wurden Grenzen gebrochen. Alisha Pawlowski verbesserte den alten Kreisrekord von Christine Horvath auf 4654 Punkte und wurde damit Fünfte. Anna Schall steigerte sich auf 4418 Punkten und ist nun die Dritte in der ewigen Bestenliste des Kreises. Damit eroberte sie sich in diesem starken Feld den guten achten Platz. Und auch ihre Schwester Larissa hatte mit der neuen Bestleistung von 3525 Punkten einen ganz wesentlichen Anteil an diesem tollen Erfolg der Athletinnen der LG Tuttlingen-Fridingen.