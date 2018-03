Doppelspieltag für den SV Weingarten

Der SV Weingarten hat ein anstrengendes Osterwochenende vor sich: Am Samstag um 15.30 Uhr müssen die Weingartener in der Fußball-Landesliga beim SV Mietingen ran, am Montag steht um 15 Uhr die Partie bei der TSG Ehingen auf dem Programm.

Das sind nicht irgendwelche Spiele: Beide Gegner stehen zusammen mit dem SV Weingarten ganz unten in der Tabelle. Die zwei Partien innerhalb von etwas mehr als 48 Stunden sind der Auftakt zu einem intensiven Monat für den SVW: Bis Ende April stehen für Thomas Gadek und sein Team nicht weniger als acht Spiele auf dem Programm.

Der Trainer weiß: „Der April wird zeigen, wo die Reise für uns hingeht.“ Vor den harten kommenden Wochen haben die Weingartener ihre Hausaufgaben gemacht: Drei Spiele, sieben Punkte – das ist die Bilanz des SVW im Jahr 2018. Die Konstanz ist zurück – und die Mannschaft ist in der Landesliga wieder im Geschäft: Nur noch zwei Zähler beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer.

„Mal ranschnuppern an die Nichtabstiegsplätze“, nennt Thomas Gadek das und ist selbstredend „hochzufrieden, dass wir gegen Balingen die Punkte geholt haben.“ Natürlich geht dem Trainer die Arbeit nicht aus: „Wir haben die Überzahl nicht gut gespielt“, bemängelt Gadek – seine Mannschaft war nach einer Roten Karte für den Gegner eine Halbzeit lang ein Mann mehr. „Wir haben es nicht geschafft, den freien Mann zu finden und haben in mehreren Situationen, in denen wir fünf gegen vier oder sogar fünf gegen drei waren, die falschen Entscheidungen getroffen.“

Aber es gab auch Lichtblicke: Martin Bleile zum Beispiel, der das Siegtor erzielte. „Martin ist in einer super Verfassung – er wird immer besser“, freut sich Gadek. „bei seinem Tor war er eiskalt.“ Bleiles Dribbelstärke und Torriecher werden die Weingartener auch an diesem Wochenende brauchen. Der Trainer erwartet am Samstag auch auswärts einen tiefstehenden Gegner: „Die Mietinger haben es auch dem TSV Berg sehr schwergemacht. Das zweite Tor der Berger ist erst kurz vor Schluss gefallen.“ Bis jetzt hat der Aufsteiger im neuen Jahr aber noch nicht viel geholt: Gerade mal ein Punkt aus dem Spiel gegen Heimenkirch steht beim SVM zu Buche.

Am Montag geht es für die Weingartener gleich gegen das nächste Kellerkind: Auch die TSG Ehingen müht sich nach Kräften, nach dem katastrophalen Saisonstart in der Landesliga wieder auf die Beine zu kommen. In Sachen Kräfte herrscht Waffengleichheit: Auch die Ehinger spielen zweimal innerhalb von 48 Stunden.