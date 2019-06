Dokumentarfilm über Weingartner Bluttritt geplant

Florian Bodenmüller (25) begleitet seit 2007 den Blutritt in Weingarten mit seiner Kamera. Was zunächst als Hobby eines Schülers begann, wurde über die Jahre zum Beruf. Mit der Hilfe eines Crowdfunding-Aufrufs möchte sich Florian Bodenmüller nun einen Herzenswunsch erfüllen: Einen Dokumentarfilm über den Weingartener Blutritt realisieren.

Seit vielen Jahren plant Florian Bodenmüller eine Dokumentation über den Bluttritt in Weingarten zu drehen. Nachdem er vor einigen Jahren sein Hobby zum Beruf machte und inzwischen als Mediengestalter seine eigene Film- und Werbeagentur führt, sehe er nun die Chance das Projekt umzusetzen. Bisher machte er die Filmaufnahmen nebenbei. „Ich bin mit Herzblut dabei, aber ein Projekt in dieser Größe ist allein nicht realisierbar“, erzählt der gebürtige Weingartener. Deshalb hat Bodenmüller nun einen Crowdfunding-Aufruf gestartet um sich finanzielle Unterstützung zu holen. Bis Ende Juli möchte der 25-Jährige 5000 Euro sammeln. Mit Hilfe des Geldes soll unter anderem ein Team zusammengestellt werden und das benötigte Equipment für die Dreharbeiten finanziert werden. „Ich möchte den Großteil des Filmes neu drehen. Aus dem Archiv können wir nur meine Aufnahmen der letzten fünf Jahre nutzen“, sagt Bodenmüller. Das alte Material entspreche nicht mehr der heutigen Filmqualität. Außerdem habe er inzwischen einen höheren Anspruch an sich selbst. „Das waren teilweise Hobbyaufnahmen“, so Bodenmüller.

Bisher war Florian Bodenmüller allein mit seiner Kamera unterwegs. „Ich wurde oft gefragt, wo man meine Aufnahmen ansehen könnte. Dadurch kam mir die Idee, das ganze professionell aufzuziehen“, erzählt er. Mit der Dokumentation wolle er nicht nur den Blutritt für spätere Generationen festhalten, sondern auch auswärtigen Gästen die größte Reiterprozession Europas näher bringen. „Der Bluttritt ist für viele Menschen einer der wichtigsten Tage im Jahr. Auch für mich ist er jedes Jahr ein Highlight“, so Bodenmüller. Mit dem Film möchte der 25-Jährige die alte Tradition im Wandel der Zeit zeigen. „Menschen sollen die Möglichkeit haben, ihre Geschichten zu erzählen. Außerdem möchten wir die Herausforderungen zeigen, die in Zukunft auf den Bluttritt zukommen“, erklärt er. Damit spielt Bodenmüller vor allem auf die Nachwuchsprobleme, die schwindende Zahl der Kirchgänger, sowie die Rolle der Frauen beim Blutritts an. Außerdem solle die Dokumentation die Schere zwischen der Tradition und der weltlichen Seite des Blutritts aufzeigen: „Wir wollen sowohl die traditionellen Prozessionen aber auch das Geschehen darüber hinaus einfangen. Beim Blutritt wird ebenso gefeiert und getrunken. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist heute genauso wichtig“, findet der Weingartener.

Mit der konkreten Planung des Films möchte Florian Bodenmüller allerdings erst beginnen, wenn die Finanzierung steht: „Ich will die Leute nicht enttäuschen, falls es nicht klappt.“ Sollte das Ziel von 5000 Euro nicht erreicht werden, würde das gesammelte Geld an die Unterstützer zurückgehen und das Projekt vorerst auf Eis gelegt werden. „Mit dem Crowdfunding steht und fällt das Projekt“, so Bodenmüller. Sollte mehr Geld gesammelt werden, könnte das Projekt größer aufgezogen werden. „Wir könnten dann auch außerhalb des Blutritts zahlreiche Interviewszenen drehen oder die Reiter und Musikgruppen bei den Proben begleiten“, erklärt er. Wenn das Crowdfunding-Projekt erfolgreich laufe, solle der 90-minütige Film bis 2022 oder 2023 in den lokalen Kinos von Oberschwaben gezeigt werden. Anschließend, werde er als Videostream, DVD und BluRay veröffentlicht, so Bodenmüller. „Wir wollen den Menschen in Oberschwaben einen Film präsentieren, mit welchem sie sich selbst identifizieren können.“