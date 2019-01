DLRG und Feuerwehr warnen vor zu dünnen Eisflächen

Hoch „Brigida“ bringt dieser Tage sibirische Kälte nach Deutschland, nach Oberschwaben, nach Weingarten – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn tatsächlich handelt es sich dabei im kalte Luft aus dem Osten. Dadurch werden in den kommenden Tagen auch immer mehr Gewässer zufrieren. Damit steigt das Bedürfnis vieler Bürger, die Eisflächen zu betreten und beispielsweise Schlittschuh zu laufen. Doch eigentlich ist genau das im gesamten Landkreis verboten. Das Betreten der zugefrorenen Seen geschieht auf eigene Gefahr. Und die ist laut der Ravensburger Ortsgruppe des DLRG und der Weingartener Feuerwehr aktuell noch sehr groß. „Die Eisdecke ist noch lange nicht dick genug. Nur weil das von oben so aussieht, heißt das noch nicht, dass es sicher ist“, sagt DLRG-Rettungstaucher Marius Clemens.

Daher warnt er eindringlich vor dem Betreten der Eisflächen. Bei stehenden Gewässern brauche es mindestens 15, bei fließenden Gewässern mindestens 18 Zentimeter Eisdicke. Davon sei man aktuell noch weit entfernt, weswegen die Einbruchgefahr extrem hoch sei. „Aktuell ist es einfach zu unsicher“, sagt Clemens. Und selbst wenn es nun eine Kälteperiode gäbe, bringe das noch keine Sicherheit. Denn jedes Gewässer sei anders beschaffen, was sich wiederum auf die Eisschicht auswirke. Schon die Topografie könne Unterwasserströmungen verursachen, die durch Zu- und Abläufe noch einmal verstärkt werden. Dadurch könne das Eis an manchen Stellen gar nicht so dick zufrieren, wie in anderen Bereichen. „Oft sieht es gleichmäßig und sicher aus, aber von unten sieht man dann erst den Unterschied“, sagt Clemens hinsichtlich seiner Eistauch-Erfahrungen.

Zudem habe es in den vergangenen Tagen und Wochen einige Temperaturschwankungen gegeben, so dass bereits bestehende Eisschichten durch das Abtauen und wieder Anfrieren noch gefährdeter, weil ungleichmäßiger, sind. Bei diesem Aspekt spielt auch die unterschiedliche Sonneneinstrahlung eine nicht unerhebliche Rolle. Außerdem sind gerade Algen- und schlickhaltige Gewässer, wie beispielsweise der Schwanenbergweiher in Weingarten, besonders gefährdet. Denn dort entsteht immer wieder Gas, welches nach oben will und gegen das Eis drückt.

Daher warnt Clemens vor dem Betreten der Eisfläche. Das sieht auch Weingartens Feuerwehrkommandant Horst Romer ähnlich: „Auf keinen Fall einfach aufs Eis gehen. Wenn schon jemand eingebrochen ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass noch jemand einbricht“, sagt Romer. Doch wissen beide Rettungskräfte auch, dass es schwierig wird, nichts zu tun, wenn eine andere Person, im Zweifel gar ein Bekannter oder Angehöriger, eingebrochen ist. Zunächst sollte in jedem Fall der Notruf, also die 112, gewählt werden. „Da zählt jede Minute“, sagt Clemens.

Falls man sich danach dann doch auf das Eis begeben will, um der eingebrochenen Person zu helfen, haben die beiden Experten noch einige Verhaltensregeln. Zunächst sollte man sich mit einem Seil oder ähnlichen selbst an einem Baum anleinen und danach flach auf dem Bauch aufs Eis legen, um eine möglichst große Fläche und den geringsten Widerstand zu erzeugen. Auf keinen Fall sollte man sich hinstellen und damit den Druck auf eine Stelle erhöhen. Außerdem sollte man von dem Eingebrochenen etwas Abstand halten, „bevor er einen in der Panik noch selber in das Loch zieht“, sagt Clemens und Romer fügt an: „Lieber etwas zuwerfen, damit man nicht selbst noch reingezogen wird.“ Ein Ast, ein Stock oder ein Regenschirm können in diesem Fall helfen.

Sollte man selbst die eingebrochene Person sein, hilft es, Ruhe zu bewahren und das dünne Eis um einen herum abzubrechen. Sobald das Eis dann dicker wird, kann man versuchen, sich mit den Armen abzustützen und parallel dazu die Beine aus dem Wasser zu heben. Allerdings weiß Clemens: „Das ist gar nicht so einfach, wenn die Gliedmaßen unterkühlen“, sagt der DLRG-Taucher, der weiß, wovon er spricht. Denn „bei Übungen sind wir oftmals eingebrochen, wo wir es nie erwartet hätten.“ Diese Übungen gehören eigentlich immer zum festen Programm der Rettungstaucher. Allerdings war es in den vergangenen Jahren aufgrund der milden Winter nicht möglich, das zu Üben. Schließlich hatte es kaum Eis. Das ist dieser Tage mit „Hoch Brigida“ etwas anders. Daher wird das DLRG Ravensburg am Sonntag auf dem Egelsee bei Baindt ihre alljährliche Rettungsübung durchführen – angeleint und in Neopren gepackt.