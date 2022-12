Digitalisierung erleichtert Arbeit in Kindertagesstätte in Weingarten

Digitalisierung im Kindergarten: Passt das zusammen? Wer das Gegenteil denkt, liegt gänzlich falsch. Felicitas Kraft, Interims-Einrichtungsleiterin, und ihre stellvertretende Kollegin Carina Rädler schildern, welche Pluspunkte Digitalisierung für das Kinderhaus Bullerbü des DRK-Kreisverbandes Ravensburg hat: sowohl bei der Arbeitsorganisation, beim Austausch mit den Eltern als auch bei der Arbeit mit den Kindern.

Arbeitsalltag ist einfacher

An oberster Stelle steht die Arbeitsorganisation, die durch die Digitalisierung deutlich erleichtert wird. Alle Mitarbeitenden haben eine persönliche E-Mail-Adresse und PC-Zugänge. Ausgestattet mit einem Chip haben sie Zugang zum Gebäude, gleichzeitig wird dabei auch ihre Arbeitszeit erfasst. So heißt es in einer Pressemitteilung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Für die tägliche Arbeit mit den Kindern und für den Austausch mit den Eltern seien die Tablets die wichtigste Ausstattung. „Jede Gruppe hat ein Gerät, das wie ein Gruppentagebuch funktioniert“, erklärt Felicitas Kraft. Hier finden sich Listen mit Infos zu den Kindern, wann sie kommen, wer sie abholt. „Das macht den Arbeitsalltag viel einfacher,“ sagt Carina Rädler. Vor allem weil die Geräte sich laufend synchronisieren und alle neun Gruppen immer auf dem gleichen Stand sind. Auch das Babyphone in der Krippe geht direkt aufs Tablet und mit 1:1-Videoübertragungen können die schlafenden Kinder beaufsichtigt werden.

Krankmelden über eine App

Über die KitaCareApp sind die Mitarbeitenden im Kinderhaus Bullerbü mit den meisten Eltern im Kontakt. Es handle sich um eine One-Way-Kommunikation, in der auch PDF-Anhänge wie Elternbriefe oder Fotos an Gruppen oder einzelne Personen geschickt werden können. Die Eltern wiederum melden etwa Erkrankungen oder Urlaub mit Hilfe spezieller Funktionen.

„Das ist zum Beispiel hilfreich für die Essenbestellung, die wir am Morgen dann aktuell aufgeben“, erklärt Carina Rädler. Wer die App nicht nutzen will, bekommt die Informationen aber trotzdem als Ausdruck, E-Mail oder Brief.

Und was bedeutet Digitalisierung bei der direkten Arbeit mit den Kindern? Im Kinderhaus Bullerbü sollen Kinder spielerisch lernen, dass Digitalisierung nicht nur der Freizeitgestaltung dient. „Uns ist wichtig, dass die Kinder erfahren, was ihnen im Alltag zum Beispiel in Form von Informationen hilfreich sein kann,“ erklärt Felicitas Kraft. Beispielsweise werden einzelne Tänze mit Hilfe von Youtube-Videos einstudiert, was viele Kinder spannend und aufregend finden.