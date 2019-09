Digitaler Wandel lässt Ausbildungszahlen steigen

Kurz vor Ausbildungsbeginn verzeichnet die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) insgesamt 2.351 neu eingetragene Ausbildungsverträge. Stichtag ist der 28. August. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von 8,9 Prozent, wie die IHK mitteilt. Im Landkreis Ravensburg wurden insgesamt 1108 Ausbildungsverträge registriert. Im Vergleich zum Vorjahr mit 1013 Verträgen handelt es sich um einen Zuwachs von 9,4 Prozent.

„Diese Entwicklung ist sehr erfreulich, weil der Zuwachs in für die Wirtschaft zentralen und auch neu geordneten Berufen stattfindet. Wir rechnen deshalb damit, dass dies kein kurzfristiger Peak ist, sondern auch noch zum Jahresende ein deutliches Plus in unserer Ausbildungsbilanz stehen wird“, so Peter Jany, IHK-Hauptgeschäftsführer. Der vergleichsweise hohe Anstieg in den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen geht laut IHK insbesondere auf die zunehmende Digitalisierung zurück. „Die Unternehmen der Region benötigen Fachkräfte für die neuen digitalisierten Arbeits- und Produktionsprozesse und setzen dabei stark auf die duale Ausbildung. So wurden viele Berufe neu geordnet und um digitale Zusatzqualifikationen ergänzt“, so Jany. Dies lasse sich deutlich bei den Metall- und Elektroberufen, aber auch bei den Fachinformatikern und Mechatronikern beobachten. Laut IHK stieg der Anteil der Abiturienten in allen IHK-Ausbildungsberufen auf insgesamt 31 Prozent, bei den kaufmännischen Berufen sogar auf 34 Prozent.

Bei den kaufmännischen Berufen ist die Zahl der Ausbildungsverträge im Landkreis Ravensburg von 573 auf 620 gestiegen, in den Hotel- und Gaststättenberufen von 47 auf 55 Verträge im Vergleich zum Vorjahr und bei den technischen Berufen von 393 auf 433. Die zahlenmäßig am stärksten vertretenen Ausbildungsberufe im Landkreis Ravensburg sind: Industriekaufleute (94), „Kaufmann/-frau im Einzelhandel (84),„Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel (73), und Industriemechaniker/in (65).

Im gesamten Gebiet der IHK Bodensee-Oberschwaben sind bei den gewerblich-technischen Berufen 1017 Verträge verzeichnet. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr um rund zehn Prozent überdurchschnittlich gestiegen. Besonders groß ist der Zuwachs bei der Gruppe der Metallberufe mit 658 (Vorjahr 592), den Elektroberufen mit 221 (Vorjahr 192) und den Fachinformatikern mit 114 (Vorjahr 96). Im Beruf Mechatroniker gab es mit 95 Verträgen (Vorjahr 71) sogar eine Steigerung von über 30 Prozent.

Bei den kaufmännischen Ausbildungsberufen verzeichnet die IHK Bodensee Oberschwaben insgesamt ein Plus von knapp acht Prozent von 1089 auf 1172 Verträge. Der Blick in die einzelnen Berufe zeigt einen starken Zuwachs bei den Industriefkaufleuten von 160 im Vorjahr auf 202 und bei den Bankkaufleuten von 79 (Vorjahr) auf 99.

Hotel- und Gaststättenberufe: Im Beruf des Hotelfachmanns stieg die Zahl der neuen Ausbildungsverträge von 66 auf 85 und somit um rund 29 Prozent. In den Hotel- und Gaststättenberufen insgesamt stieg die Zahl von 143 auf 162, das sind beachtliche 13 Prozent.

Als Erfolg wertet die IHK Bodensee-Oberschwaben die Integration von Flüchtlingen im Ausbilungsmarkt. „Die Gewinnung von Geflüchteten für die duale Berufsausbildung ist für die Unternehmen eine wichtige Chance zur Deckung ihres Fachkräftebedarfs“, so Jany. Bei der jüngsten bundesweiten IHK Online-Ausbildungsumfrage lag seitens der Unternehmen die „Integration von Flüchtlingen“ auf Platz drei (38 Prozent) bei den am meist genannten Mahnahmen gegen rückläufige Bewerberzahlen (nach „verbessertes Ausbildungsmarketing“ mit 52 Prozent und „Angebotserhöhung an Praktikumsplätzen“ mit 44 Prozent). In den Landkreisen Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen haben sich 75 Flüchtlinge zum Stichtag (im Vorjahr 70) für eine duale Berufsausbildung entschieden. Sie kommen aus den Ländern Syrien (40), Eritrea (9), Afghanistan (6), Gambia (5), Iran (4), Pakistan (4), Irak (3), Somalia (3) und Nigeria (1).