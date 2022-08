Dieser Blitzer erwischt die meisten Autofahrer in Weingarten

Es blendet nur kurz auf und schon schreckt man aus den Gedanken hoch, in die man beim Autofahren versunken war. Zu spät. Dieses Licht wird einige Euro kosten, denn es war das eines Blitzers. 3607 Autofahrer wurden im vergangenen Jahr von den stationären Blitzern in Weingarten erwischt, 6866 von den mobilen.

Täglich misst Weingarten die Autofahrer irgendwo im Stadtgebiet mit mobilen Blitzern. 2021 kamen dabei Bußgelder im niedrigen sechsstelligen Bereich zusammen.

Etwas niedriger sind die Erträge der fest installierten Messgeräte. Laut Stadt handelt es sich jährlich um einen Betrag, der sich im hohen fünf- bis niedrigen sechsstelligen Bereich bewegt.

Hauptunfallursache: Überhöhte Geschwindigkeit

Aufgrund der großen Durchfahrtsstraßen betreibt Weingarten fünf feste Blitzer an vier Standorten: In der Ravensburger Straße, der Waldseer Straße, der Wolfegger Straße stadteinwärts und der Niederbieger Straße beidseitig.

Erlaubt ist auf allen Straßen Tempo 50. In der Wolfegger Straße gilt zwischen 22 und 6 Uhr Tempo 30. Es sind allerdings nicht alle Blitzer gleichzeitig scharf, laut der Stadtverwaltung wird abgewechselt.

„Geschwindigkeitskontrollen dienen vorrangig dazu, die Sicherheit im Verkehr zu gewährleisten“, sagt Carolin Schattmann, Sprecherin der Stadt Weingarten. Auch die Polizei unterstützt diese Aussage.

Daniela Baier, Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg: „Da eine der Hauptunfallursachen nach wie vor überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist, ist eine Überwachung inner- und außerorts wichtig.“

Die Blitzer in der Niederbieger Straße in Weingarten auf beiden Seiten sind diejenigen, die die meisten zu schnellen Autofahrer erwischen. (Foto: Oliver Linsenmaier)

Wichtig ist es aber auch, die Stadtkasse Weingartens aufzubessern – gerade bei den vielen kostspieligen Projekten, die die Stadt vorantreiben muss, wie den Neubau der Talschule oder des Feuerwehrhauses. Allerdings muss die Stadt auch die Kosten für die Überwachung tragen, darunter Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten. Allzu viel Ertrag bleibt da nicht übrig.

Die Polizei blitzt ebenfalls, häufig etwa in der Ravensburger Straße und der Waldseer Straße. Angefochten werden die Bilder in weniger als zehn Prozent der Fälle. Schattmann: „Die Fotos sind heute so gut, dass es hier kaum Unklarheiten gibt.“

Im Vergleich zu 2019 mit 6332 Fahrsündern, wurden im vergangenen Jahr nur 3607 Menschen in Weingarten von den stationären Geräten geblitzt. Das teilt die Stadt weiter mit. Fast 2000 davon hat es in der Niederbieger Straße erwischt. Dort wird in beide Richtungen geblitzt.

Diese beiden Messgeräte seien jedes Jahr diejenigen, die die meisten Autofahrer erwischen. Schattmann: „Dort ist viel Verkehr. Die Straße ist der Hauptzubringer von Weingarten zur B30“.

Rund 72 Prozent der geblitzten Fahrer fuhren an dieser Stelle bis zu 10 km/h zu schnell, der oder die Schnellste hatte 42km/h zu viel auf dem Tacho. Nach dem neuen Bußgeldkatalog bedeutet das 30 Euro für einen Geschwindigkeitsübertritt von bis zu 10 km/h innerorts und 400 Euro bei 42 km/h innerorts.

Der Schnellste war doppelt so schnell wie erlaubt

In der Waldseer Straße fuhren im vergangenen Jahr fast 400 Menschen zu schnell. Hier waren es sogar 80 Prozent, die lediglich bis zu 10 km/h zu schnell waren.

Noch mehr, nämlich 87 Prozent, übertraten die Geschwindigkeit in der Ravensburger Straße um nur 10 km/h oder weniger. Dafür war der oder die Schnellste dort doppelt so schnell wie erlaubt.

Die Stellen, an der feste Blitzer installiert werden, müssen mehrere Kriterien erfüllen, so die Stadt Weingarten. Nicht nur müsse es eine Straße sein, in der die Geschwindigkeit häufig überschritten wird – der Standort müsse sich auch technisch eignen.

Außerdem sagt Carolin Schattmann: „muss sie gesetzlichen Vorschriften entsprechen, es muss beispielsweise ein bestimmter Abstand zu bestimmten Verkehrszeichen bewahrt werden.“

Blitzer werden regelmäßig beschädigt

Immer wieder werden Blitzer beschädigt. In der Regel seien es nur oberflächliche Verschmutzungen, etwa, wenn Kästen bespuckt oder mit Flüssigkeiten beschmiert werden. Selten kämen Beschädigungen wie im Jahr 2019 vor, als mit großer Wucht mit einem Gegenstand auf die Anlage an der Niederbieger Straße geschlagen wurde.

Der Täter hatte allerdings keinen Erfolg, denn das Gehäuse wurde zwar beschädigt, das Gerät funktionierte aber weiterhin. Auch die gespeicherten Daten der zuvor gemessenen Fahrzeuge waren noch da. Alle Beschädigungen werden zur Anzeige gebracht.

Quelle: ADAC