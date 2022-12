Diebstahl in Supermarkt

Am Dienstag konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Weingarten einen Tatverdächtigen ermitteln, welcher im Verdacht steht, zuvor in einem Tabakladen einer 71-jährigen Frau die Geldbörse gestohlen zu haben. Der 62-Jährige soll laut Polizeibericht demnach gegen 15.30 Uhr in einem Supermarkt in der Franz-Beer-Straße einen unaufmerksamen Moment der Seniorin ausgenutzt und das Portemonnaie an sich genommen haben. Mit Hilfe einer Zeugin wurde der Mann identifiziert und von den Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen. Das Diebesgut stellten die Polizisten sicher und brachten es der 71-Jährigen zurück.