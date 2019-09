Diebe stehlen Hackbraten

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr eine vor einer Kantinenküche in der Stefan-Rahl-Straße in Weingarten abgestellte Warmhaltebox mit Hackbraten gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, sei die orangefarbene Box mitsamt Inhalt und anderen Boxen vor der Küche abholbereit gestanden. In der sogenannten Thermophore befanden sich demnach 90 Portionen verzehrfertiger Hackbraten. Box und Hackbraten hätten einen Gesamtwert von rund 1000 Euro, schreiben die Beamten. Hinweise zum Diebstahl und zum Verbleib der Box erbittet das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666.