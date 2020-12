Diebe machten keinerlei Beute

Dieser Einbruch hat sich nicht gelohnt: Im Zeitraum der vergangenen vier Wochen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Vereinsheim in der Josef-Eggler-Straße in Weingarten.

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Weingarten nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0751/803-6666 entgegen.