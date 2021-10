Zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag sind Unbekannte in die Garage eines Autohändlers in der Ravensburger Straße in Weingarten eingedrungen. Die Täter brachen eine Tür auf, wobei ein geringer Schaden entstand. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0751/8036666 um sachdienliche Hinweise.