Dieb stielt aus Auto

Aus einem in der Wolfegger Straße in Weingarten geparkten Pkw hat ein Dieb in der Nacht zum Mittwoch eine Geldtasche gestohlen.

Zwischen 22.30 und 6.30 Uhr gelang es dem Täter laut Polizei, die Geldtasche samt Inhalt aus dem Inneren des Porsches an sich zu nehmen. Wie ihm das genau gelang, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Die Polizei Weingarten ist derzeit auf der Suche nach Zeugen, die auf den Diebstahl aufmerksam geworden sind. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8036666 zu melden.