Ein unbekannter Dieb hat in der Zeit von Donnerstagabend um 19 Uhr bis Freitagmorgen um 5.30 Uhr eine Werkzeugbox in einem Auto aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, war das Firmenfahrzeug in der Johann-von-Schnitzer-Straße in Weingarten abgestellt. Auf der Pritsche des Fahrzeugs befand sich eine verschlossene und mit Vorhängeschlössern gesicherte Werkzeugbox, die von einem unbekannten Täter aufgebrochen wurde. Der Dieb entwendete den kompletten Inhalt, darunter verschiedene Werkzeuge von hohem Wert. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.