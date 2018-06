Dieb klaut Geld aus Einkaufswagen

Einen unbeobachteten Moment hat am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr ein Dieb in einem Discountermarkt in der Ettishoferstraße in Weingarten ausgenutzt.

Der Unbekannte griff laut Polizeibericht in die in einem Einkaufwagen abgelegte Handtasche einer 55-jährigen Kundin. Aus der Tasche klaute er den Geldbeutel mit wenigem Bargeld, Bankkarten, Ausweispapieren und diversen anderen Karten. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/803-6666 erbeten.