Dieb klaut Airbag aus Auto

Über das vergangen Wochenende hat ein unbekannter Täter aus einem in der Gaußstraße abgestellten, unfallbeschädigten BMW das Navi sowie einen Airbag im Gesamtwert von rund 1000 Euro ausgebaut und entwendet, so die Polizei in einem Pressebericht. Um in das Fahrzeug zu gelangen, hatte der Unbekannte die Scheibe der Fahrertür zertrümmert. Aus einem daneben stehenden VW, an dem auch die Seitenscheibe eingeschlagen wurde, ist nichts entwendet worden, meldet die Polizei weiter.