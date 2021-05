Dieb auf frischer Tat ertappt

Aufmerksame Zeugen haben in der Nacht auf Sonntag der Polizei in Weingarten mitgeteilt, dass ein Mann mit einer Taschenlampe in der Jakob-Reiner-Straße in die dort abgestellten Fahrzeuge geleuchtet und gegen die Autotüren geschlagen hat. Beim Eintreffen der Polizei konnten die Beamten den 31-Jährigen auf frischer Tat ertappen. Der Mann war gerade dabei aus einem geparkten Kleintransporter mehrere Werkzeuge zu stehlen. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, flüchtete der Täter zunächst in Richtung Festplatz, wurde aber im Bereich des Hallenbades von den Beamten eingeholt und festgenommen. Der Mann wehrte sich gegen seine Festnahme. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Widerstand gegen die Polizei.