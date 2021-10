Die zweite Mannschaft des TVW hat in der Handball-Bezirksklasse den nächsten deutliche Sieg geschafft. Für die Handballerinnen des TSB Ravensburg gab es dagegen eine Abreibung.

Frauen-Bezirksklasse: TV Weingarten II – SG Argental II 33:23 (15:10) – Der TVW erwischte einen Traumstart und führte schnell mit 5:0. Erst in der siebten Minute erzielte Christina Probst den ersten Treffer für die SG Argental. Weingarten hielt das Tempo hoch und kam durch Daniela Schirmer zu Treffern nach Tempogegenstößen. Allerdings ließ der TVW Mitte der ersten Halbzeit etwas nach und machte unnötige Fehler. Die SGA kam bis zur Pause etwas heran (10:15). Die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit plätscherten erst mal dahin. Es gab laut Mitteilung zahlreiche Fehlpässe und große Lücken in der Defensive. Ab der 45. Minute steigerte sich Weingarten noch mal und zog davon. Schirmer steuerte neun Treffer zum nie gefährdeten 33:23-Sieg bei, Jenny Baumgart warf sechs Tore. Durch den Sieg klettert Weingarten auf den vierten Tabellenplatz. TVW: Porombka, Götz; Jassniger (3), Romer (1), Paul (1), Glatzer (5/2), Schirmer (9/1), Baumgart (6), Richter (1), Celahmetovic (2), Kiner, Veit (3), Hasse (1), Wistuba (1).

HSG Friedrichshafen/Fischbach – TSB Ravensburg 43:18 (22:6) – Mit nur acht Spielerinnen reiste der TSB Ravensburg in die Friedrichshafener Bodenseesporthalle. So wurde es gegen den Tabellenzweiten extrem schwer. Die HSG führte in der zwölften Minute bereits mit 9:1. Zur Pause hatten sich die Gastgeberinnen eine 16-Tore-Führung herausgeworfen. Die TSB-Kapitänin und Trainerin Lisa Rieger stellte ihre Mannschaft etwas um. Das führte zu vier Toren in Folge. Der Aufwind war jedoch nur von kurzer Dauer – es gab eine krachende Niederlage. TSB: Wurst; Bentien (5), Rodewald (5/1), Maidel (4), Rieger, Sorgatz, Horn.