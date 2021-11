Die „Wolkenkinder“ Weingarten ziehen im Ladenzentrum ein

Der Kindergarten St. Elisabeth in der Unteren Breite in Weingarten ist erfolgreich um eine Außengruppe erweitert worden. Nun sind die neuen Räume im Ladenzentrum an der Boschstraße sowie der dazugehörige Außenspielplatz offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden. In coronabedingt kleinerer Runde ließ Susanne Kassner die Entstehungsgeschichte des Kindergartens St. Elisabeth an der Dieselstraße von den Anfängen im Jahr 1967 bis zur jüngsten Erweiterung um eine fünfte Gruppe im nahegelegenen Ladenzentrum Revue passieren. Besonders hob die Kindergartenleiterin auch den auf städtischem Grund hinter dem „Mix-Markt“ entstanden Außenspielplatz hervor – mit einem Rundkurs für Bobby-Car & Co, Schaukel, Rutschturm und mehr. Nach der Segnung der neuen Räume durch Pfarrer Benno Ohrnberger waren sich alle Anwesenden einig: Das Ehepaar Barbara und Horst Wiest hat mit der altersbedingten Aufgabe ihres Raumausstattungsgeschäfts einen Stein ins Rollen gebracht, der sich als „Win-Win-Situation“ für alle Beteiligten herausgestellt hat: Neue Kita-Plätze für die Stadt, Belebung für das Ladenzentrum in der Unteren Breite und für die „Wolkenkinder“ ein Ort zum Wohlfühlen. Foto: Stadt Weingarten