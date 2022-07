Die wichtigsten Termine am Welfenfest in Weingarten

Der Countown für das erste Welfenfest in Weingarten ohne Corona-Einschränkungen seit zwei Jahren läuft. Morgen startet das Fest mit der Fahnenübergabe im Stadtgarten um 16 Uhr. Der Aufbau geht innerhalb weniger Tage über die Bühne. Die Schausteller bauen ihre Fahrgeschäfte auf, überall wuseln die Arbeiter, um hier eine Stange hinzutragen und dort an einem Seil zu ziehen. Zeitgleich wird das Festzelt aufgestellt, die Biergläser werden angeliefert und die Tische gestellt. Auch die kleineren Imbissstände nehmen Form und Farbe an.

Clemens Moll ist überall dabei

Neu ist: Clemens Moll. Der Oberbürgermeister wird die Veranstaltungen des Welfenfests zusammen mit seiner Familie zum ersten Mal von A bis Z besuchen. Das Welfentheater „Die Räuberkinder“ hat er sich bereits angesehen. Er wird das Fest am 8. Juli um 16.30 Uhr offziell auf dem Festplatz eröffnen. Am 9. Juli wird er den Tag der Begegnung mit dem multikulturellen Unterhaltungsprogramm ab 10 Uhr erleben. Es folgt der traditionelle Welfenabend um 19 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum. Der Sonntag, 10. Juli, startet im Stadtgarten ab 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst und Musik, ab 14 Uhr beginnt der Welfenlauf für die Schüler.

Die erste Lasershow auf dem Welfenfest

Das Antrommeln mit Festakt findet ab Montag, 11. Juli, um 8.30 Uhr statt, gefolgt vom Großen Festzug ab 9.30 Uhr. In der Talschule läuft die Welfinchenrallye um 15.30 Uhr für Grundschulkinder, die erste Lasershow des Welfenfests ist für 22.30 Uhr geplant. Der Dienstag, 12. Juli, besticht durch die Verleihung des Schnarchzapfenordens um 19 Uhr. 45 Minuten später wird es im Welfengarten erstmals Karaoke geben – die ausgefallenste Performance wird prämiert. Mehr Informationen gibt es unter www.welfenfest.de.

Wichtig ist bei all dem auch die Wettervorhersage. Die kann sich sehen lassen. Laut wetter.com werden sich die Temperaturen vom 8. bis 12. Juli zwischen 22 und 25 Grad einpendeln. Regen ist unwahrscheinlich. Immer wieder bedecken Wolken den Himmel, sodass die Sonne nicht allzu heiß auf die Feiernden brennt.