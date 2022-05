Blutfreitag in Weingarten - Was man dazu wissen muss

Der Ablauf

Christi Himmelfahrt, 26. Mai: Die Abendmesse mit dem Basilikachor in der Basilika findet um 19.15 Uhr statt. Um 20.30 Uhr hält Abt German Erd vom Stift Stams, Tirol, die Festpredigt. Anschließend findet die Lichterprozession zum Kreuzberg mit gemeinsamer Andacht der Pilger statt.

Blutfreitag, 27. Mai: Die Übergabe der Heilig-Blut-Reliquie an den Blutreiter am Kirchenportal wird pünktlich um 7 Uhr vollzogen. Danach beginnt der Blutritt in der Abteistraße. Die Heilig-Blut-Reliquie wird gegen 11 Uhr im Äußeren Klosterhof emfpangen, woraufhin der Schlusssegen und das Te Deum stattfinden. Den Abschluss bildet um 11.30 Uhr das Pontifikalamt in der Basilika mit Abt German Erd.