Die Weingartener Formkurve steigt

Der SV Weingarten tritt in der Fußball-Landesliga am Samstag um 15.30 Uhr beim FC Albstadt an. Nach dem ersten Punkt der Saison im Spiel gegen Kehlen haben sich Trainer Nectad Fetic und sein Team auch gegen den Verbandsligaabsteiger viel vorgenommen.

Wer macht die Tore? Die Bilanz der selbst erzielten Treffer fällt beim SV Weingarten noch sehr übersichtlich aus: Flavio D’Ercoles Kopfballtreffer zum 1:0 gegen den SV Kehlen ist der bisher einzige des SVW in den vier Pokal- und Meisterschaftspartien der neuen Saison. Immerhin: Die Formkurve der Weingartener steigt klar an. Schon beim 0:1 beim VfB Friedrichshafen bescheinigte Trainer Nectad Fetic seinem Team eine gegenüber dem 0:4-Debakel gegen Mengen klar verbesserte Leistung. Und in Kehlen stand die Mannschaft kurz vor ihrem ersten Dreier. Der Punkt durch David Bernhards späten Elfmetertreffer war glücklich für den SVK.

„Alle haben eingesehen: Bei einem Ballverlust einfach stehen bleiben – das geht in der Landesliga nicht“, sieht Fetic sieht einen kontinuierlichen Mentalitätswandel bei seiner Mannschaft. „Die Führungsspieler wie ein Martin Bleile gehen voran und arbeiten immer besser nach hinten.“ Mit Konsequenzen: „Weil wir insgesamt mehr Laufbereitschaft haben, geht auch mehr nach vorne – sozusagen ein positiver Rattenschwanz.“

Ein Punkt und ein Tor – die Weingartener haben ihr Lebenszeichen gesendet. Und von der Bank kamen in Kehlen immerhin schon wieder Innenverteidiger Felix Böning und Mittelfeldmann Dumitru Muntean. In der laufenden Woche gesellte sich Bönings angestammter Partner in der Innenverteidigung, Florin Muresan dazu, auch Sinan Birinci und Slavisa Dakovic sind zurück im Training.

Das alles macht Mut für Samstag: „Wir kommen aus der Bezirksliga, Albstadt aus der Verbandsliga – beide müssen sich erst einmal an die Landesliga gewöhnen“, meint Weingartens Trainer. „Wir fahren dort hin, um Punkte zu holen.“

Bester Torschütze beim Gegner ist Kevin Schneider: Vier Einsätze, vier Tore – diese Bilanz kann sich sehen lassen. Der 28-jährige Stürmer war vom VfL Pfullingen aus der Landesliga Staffel III im Sommer nach Albstadt gewechselt. Beim 2:1-Sieg in Friedrichshafen machte Schneider beide Treffer.

Spätestens nach diesem Sieg beim Vorjahreszweiten haben sich die Albstädter in die Riege der Favoriten in der Landesliga Staffel IV eingereiht. Der FCA hat nach dem Abstieg einen gewaltigen Umbruch zu bewältigen. Bisher stehen in den Pflichtspielen seit Saisonstart drei Siege zu Buche – und zwei Niederlagen gegen den FV Ravensburg: Eine klare (0:4) im Pokal gegen das Oberligateam und eine knappe in der Liga gegen die U23.