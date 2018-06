Die Weingartener fahren mehr Fahrrad als die Ravensburger

Die Weingartener Bürger setzen in Sachen Fortbewegungsmittel etwas mehr auf das Fahrrad als die Ravensburger Nachbarn, benutzen dagegen die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs aber weniger. Das geht aus der Bestandsanalyse des integrierten Verkehrsentwicklungsplan für das Mittlere Schussental hervor, die am Montag im Gemeinderat in Weingarten vorgestellt worden ist.

Vorausgegangen waren umfangreiche Haushaltsbefragungen und Verkehrszählungen. Besonders erschreckend an den Ergebnissen: „Fast 55 Prozent der Wege unter fünf Kilometer werden mit dem PKW zurückgelegt. Das ist bedauerlich“, sagte Ravensburgs Verkehrsplaner Timo Nordmann, der die Ergebnisse bereits in Ravensburg, Baindt, Baienfurt und Berg – also den übrigen Mitgliedern des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental – vorgestellt hat. Zurückzuführen ist das unter anderem auf das schlecht ausgebaute öffentlichen Verkehrsnetz. „Der ÖPNV-Anteil ist unterirdisch“, konstatierte Nordmann.

So nutzen in Weingarten gerade einmal drei Prozent der Bürger das Busangebot über die Stadtgrenzen hinaus. In den Nachbargemeinden schwankt die Zahl des Gesamtverkehres zwischen fünf und sieben Prozent. Noch schlechter sind die Werte – mit Ausnahme von Ravensburg mit sieben Prozent – in Sachen innerstädtischem Busverkehr. In Weingarten und Berg sind es zwei, in Baienfurt ein, in Baindt null Prozent. Demgegenüber stehen nutzen zwischen einem Drittel (Binnenverkehr) bis hin zu der Hälfte (Gesamtverkehr) aller Teilnehmenden aus Weingarten das Auto. Besonders auf dem Weg zur Arbeit liegt das Auto vorne. „Die Pendler und Arbeitnehmer in der Region benutzen eher das Auto“, sagte Nordmann. Der Anteil von Fahrrad- und E-Bike-Fahrern sowie Fußgängern liegt zwischen 44 (Gesamtverkehr) und 58 (Binnenverkehr) Prozent. Die Bahn benutzen in allen Kommunen gerade einmal ein Prozent der befragten Bürger.

Wie schlecht das ÖPNV-Netz ausgebaut ist, unterstreicht auch der Blick auf die Auslastung der Haltestellen. Während in Ravensburg besonders die Linien 1 und 3 sowie die Überlandlinien recht gut genutzt werden, ist in Weingarten einzig die Linie 1 recht gut frequentiert. Während die Linie 6 mit Abstrichen noch ordentlich angenommen wird, nutzt kaum jemand die Linien 5, 30 und 31 oder die Überlandlinien. Noch düsterer wird es in Baienfurt und vor allem Berg, wo kaum noch jemand den Bus nutzt.

All diese Daten bringen – in Verbund mit Workshops und Bürgerbeteiligungen – zu einem Schluss: Es gilt, den öffentlichen Nahverkehr sowie das Radwegenetz auszubauen. Letzteres bedeutet aber nicht zwangsläufig einen Radschnellweg, der schon länger im Gespräch ist und auf dem Weg von Friedrichshafen nach Baindt auch durch Weingarten führen könnte. Denn in der Erhebung wurde auch gefragt, ob die Pendler einen Radschnellweg nutzen würden. Das überraschende Ergebnis: Deutlich mehr Befragte verneinten die Frage, als ihr zustimmten. Vielmehr gilt es also das grundsätzliche Radwegenetz zu verbessern. Dafür, so Nordmann, brauche es vor allem politischen Willen. „Es geht nur mit Ihnen, wenn wir etwas erreichen wollen“, sagte er. Übersetzt bedeutet das: Es geht um die Bereitschaft, Geld in die Hand zu nehmen und in den ÖPNV sowie das Radwegenetz zu investieren.