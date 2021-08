Die vierte Hürde ist für Maxi Mendel der Knackpunkt

Eine weite Anreise hatte Maxi Mendel (TV Weingarten/U20), um ihren Saisonhöhepunkt bestreiten zu können. In Rostock startete die junge Leichtathletin der LG Welfen bei der deutschen Jugendmeisterschaft. Ihre Eltern hatten sich auf der mehr als 900 Kilometer langen Strecke als Fahrer abgewechselt, Trainerin Waltraud Rosenfelder durfte Maxi Mendel als einzige ins Stadion begleiten. Qualifiziert hatte sich die Leichtathletin ihrer Spezialdisziplin, den 100 Meter Hürden. Die Qualifikationsnorm von 15,20 Sekunden hatte Mendel bei den baden-württembergischen Mehrkampfmeisterschaften in Weingarten in 14,74 Sekunden deutlich unterboten.

Allerdings waren die Aufwärmmöglichkeiten im Rostocker Stadion laut Trainerin Waltraud Rosenfelder eng und begrenzt – die 29 Teilnehmerinnen mussten sich den Platz an einer Tartanbahn teilen. Dabei kam erschwerend dazu, dass jeder Trainer seinem Schützling die Hürden passend aufstellen wollte. Durch ihre jahrelange Erfahrung ging Mendel diese Probleme aber gelassen an und kam gut aufgewärmt an den Start.

Maxi Mendel kommt aus dem Tritt

Dynamisch ging sie die ersten Hürden an und hielt mit dem hochklassigen Feld mit – eine neue Bestzeit war laut Rosenfelder möglich. Aber dann touchierte Maxi Mendel die vierte Hürde mit dem Knie. „Das ist ihr noch nie passiert“, meinte ihre Trainerin. Mendel kam leicht aus dem Tritt und musste die anderen Läuferinnen ziehen lassen. Nach 15,21 Sekunden war sie im Ziel – etwas enttäuscht, da sie keinen Toplauf abrufen konnte.