Die TCW-Jugend war im Kino

Zum letzten Ausflug des Jahres ging es für die TCW-Jugend nochmal ins Kino. Und so trafen sich 15 TCW-Kids pünktlich in der Eiseskälte vor dem Kino. Nachdem die Karten verteilt waren, wurde noch ausdiskutiert, wer neben wem sitzt, inklusive dem üblichen Betreuermobbing („Ich sitz auf jedem Fall neben jemand, bei dem ich Popcorn mopsen kann“ – „Dann kauf ich kein Popcorn“), aber da muss man als Betreuer durch. Als Film hatten wir uns dieses Mal für „Ticket ins Paradies“ entschieden, was eine gute Wahl war. Es gab viele Bilder von sonnigem Strand, bei der Kälte draußen also eine willkommene Abwechslung, viel zu lachen und für den Sportbetreuer natürlich wichtig auch ein paar Szenen mit sportlicher Betätigung: Squash, Schwimmen und Beer Pong. Wir hoffen natürlich, dass uns unsere Kids noch eine Weile beim Tennis erhalten bleiben, aber zumindest bis zu einer professionellen Beer Pong Karriere haben die meisten ja noch ein paar Jährchen Zeit.

So lange ruhig sitzen zu bleiben, ist für unsere Energiebündel zwar schon eine Herausforderung, aber nach knapp zwei Stunden war alles Popcorn vertilgt, der Film zu Ende und alle wurden gut gelaunt wieder abgeholt.