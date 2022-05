Die Tafeln in der Region kämpfen mit zu viel Andrang

Die Tafeln deutschlandweit und auch in der Region sind verzweifelt. Sie erhalten immer weniger Spenden von Lebensmittelmärkten – diesen Trend hat der Krieg in der Ukraine noch verstärkt. Gleichzeitig kommen durch die gestiegenen Lebensmittel- und Energiepreise mehr Bedürftige als zuvor, inklusive vieler geflüchteter Ukrainer. „Wir haben generell eine eher angespannte Situation mit vielen Unsicherheiten und Belastungen“, sagte Udo Engelhardt, Vorstandsmitglied des Landesverbandes der Tafeln Baden-Württemberg.

Weil der ohnehin schon geringere Warenbestand für die teils auf das Doppelte gestiegene Anzahl an Kunden nicht mehr ausreicht, hoffen die Träger der Tafeln – das DRK und die Caritas – nun auf Spenden aus der Öffentlichkeit. Auch Schwäbisch Media und die SZ-Nothilfe werden spenden: 30 000 Euro sollen die Tafeln im Landkreis Ravensburg in der kommenden Woche erhalten.

Konfliktpotenzial wegen ukrainischer Flüchtlinge

Schon die Corona-Krise hatte den Tafeln im Württembergischen Allgäu und in Oberschwaben zu schaffen gemacht: Besonders im zweiten Pandemiejahr 2021 nahmen die Warenspenden ab. „Vor allem, dass von den Discountern weniger kommt, merken wir abartig“, sagt der Co-Geschäftsführer der Tafeln im Württembergischen Allgäu, Wolfgang Stockburger. Mit den neuen Bedürftigen aus der Ukraine seien daher „Versorgungsengpässe vorprogrammiert“. Eine Neiddebatte unter den Tafelkunden, wie von den Kollegen aus der bayerischen Nachbarschaft befürchtet, sieht Stockburger zwar noch nicht, für ihn steckt jedoch in der aktuellen Situation ein „latentes Konfliktpotenzial“. Um das zu entschärfen und den Andrang abzufedern, dürfen beispielsweise Kunden in Wangen und Isny nur noch an einem Tag in der Woche einkaufen.

Belastend ist der wachsende Kundenzulauf auch für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. „Doppelte Menge Kunden heißt doppelte Menge Stress“, so die Ehrenamtskoordinatorin Susanne Pfeffer. Erschwerend komme hinzu, dass die Gesamtzahl der Mitarbeiter an den vier Tafelstandorten während der Pandemie von 210 auf 180 zurückgegangen sei.

Simone Prommer von der Weingartener Tafel Carisatt berichtet ebenfalls von Discountern, die immer weniger liefern. Dass deren Spenden zurückgehen, könnte sowohl an der derzeitigen Lebensmittelknappheit als auch an der mittlerweile besseren Disponierung der Unternehmen liegen. Hinzu kämen als Problem die Hamsterkäufe vieler Bürger. Die Mitarbeiter der Tafel Ravensburg gehen daher mit privaten Geldspenden einkaufen. Sie würden bis zu 15 Kilometer im Umkreis von Ravensburg auf der Suche nach günstigem Speiseöl fahren. Die hohen Spritpreise belasten die Tafeln ebenfalls.

Grundlebensmittel müssen rationiert werden

Sowohl Prommer als auch ihr Kollege der Tafel Ravensburg, Siegfried Müller, haben deutlich zu spüren bekommen, dass immer mehr Menschen in den Tafeln einkaufen müssen. „Viele Bürger kommen durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten in Schwierigkeiten und kaufen dann bei uns ein“, sagt Prommer. Bislang dürften die derzeit 160 Kunden der Tafel Carisatt zweimal in der Woche dort einkaufen. Sobald sich die Anzahl der Kunden weiter erhöht, müsse sich das Team überlegen, ob jeder Kunde fortan nur noch einmal die Woche kommen darf. „Das wäre eine starke Mehrbelastung für die Bedürftigen“, sagt Prommer.

Teilweise doppelt so viele Menschen wie noch vor einigen Wochen besuchen aktuell täglich den Tafelladen in Ravensburg, so Siegfried Müller: „Seit Wochen sind wir allabendlich fast komplett ausverkauft. Wir haben daher bestimmte Grundlebensmittel rationiert.“ Mehl, Zucker, Reis und Öl gebe die Tafel nur an bestimmten Tagen frei. In der Spitze seien es 50 Bürger, die vor der Tür stehen würden, manchmal bis zu 20 Familien.

Und auch die geflüchteten Ukrainer sind für beide Tafeln ein Thema. „Wir erwarten rund 300 geflüchtete Ukrainer, die im Einzugsgebiet der Weingartener Tafel untergebracht werden sollen. Selbst wenn nur die Hälfte davon zu uns kommt, werden wir der Situation nicht mehr Herr. Es fehlen einfach die Waren.“ Nach Angaben des Landesverbandes gibt es 147 Tafeln in Baden-Württemberg mit mehr als 200 Ausgabestellen.

Darum hilft Schwäbisch Media

Durch die aktuelle Berichterstattung bekomme Schwäbisch Media täglich mit, wie angespannt die Lage bei den Tafeln seit Monaten ist. Deshalb wird sowohl das Medienhaus als auch die SZ Nothilfe 15.000 Euro an die Tafeln in Weingarten, Leutkirch, Isny, Wangen, Bad Wurzach, Ravensburg, Vogt, Aulendorf, Bad Waldsee sowie an die Suppenküche in Bad Waldsee spenden. „Die Mitarbeiter der Tafeln leisten wichtige Arbeit für die Bedürftigen aus der Region und diejenigen, die aus dem ukrainischen Kriegsgebiet geflohen sind. Das möchten wir unterstützen“, sagt Andreas Müller, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung.

Karl-Josef Gelder, stellvertretender Vorsitzender der SZ-Nothilfe, unterstütze ebenfalls gern. Man wolle das Geld in zwei Tranchen an die Tafeln verteilen. „Jede Einrichtung erhält denselben Grundbetrag, der Rest wird anhand der Einwohnerzahl der Stadt verteilt, damit es gerecht ist“, sagt Gelder. In der kommenden Woche werden 18.000 Euro verteilt, nach den Sommerferien noch einmal 12.000 Euro.