Die Tüftelei beim Integrationszentrum bietet Kindern und Jugendlichen kreative Entfaltungsmöglichkeiten

Tüfteln, das passt wie Spätzle zu Oberschwaben und hat schon manchen Erfindergeist hervorgebracht. Dieses freie Werkeln mit unterschiedlichen Materialien will die Tüftelei kleinen und großen Bastlern ermöglichen, um zu schauen, was in einem steckt und an sein kreatives Potenzial zu kommen. Die Grundidee geht auf den Google-Manager Frederik G. Pferdt zurück, der das Angebot auch sponsert. Träger ist die Kinderstiftung Ravensburg in Kooperation mit dem Integrationszentrum Weingarten, wo die Hobbywerkstatt auch angesiedelt ist. Ehrenamtliche Unterstützer und Spender sind immer willkommen.

Einfach mal machen. Ohne Vorgaben mit Holz, Metall, Papier rumspielen und schauen, was dabei herauskommt. Freies Gestalten, das der Impulsgeber und Sponsor Frederik Pferdt im Großen mit den IT-Spezialisten bei Google praktiziert, um innovative Kräfte freizusetzen; solches Tun will der promovierte Wirtschaftspädagoge mit seiner Frau Angela auch Kindern ermöglichen, zumal denen, deren Startbedingungen schwerer sind.

Vor eineinhalb Jahren ging die Tüftelei im Garten des Integrationszentrum Weingarten in der Liebfrauenstraße an den Start und seither ist viel passiert. Konnten sich Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationsgeschichte austoben im handwerklichen Tun und ihre eigenen Fantasien verwirklichen. Angeleitet wurden die Aktionen von Künstlern und Kunstpädagogen. Doch ist da, laut der Projektleiterin Roswitha Kloidt von der Caritas Bodensee-Oberschwaben, oft gar nicht viel Anleitung nötig. Was die Kinder aus freien Stücken schafften, das sei einfach beeindruckend.

So gab es schon das Projekt mit den Friedenstauben. Oder die völlig freie Tüftelei, mal mit Holz, mal Papier oder Material vom Schrottplatz, was den Recyclinggedanken ins Spiel brachte. Murmelbahnen entstanden bei diesen Aktionen oder Bilderrahmen. Und auch die Biertische im Garten vor der Tüftelei kamen so zu ihrem knallbunten Bezug. Im Rahmen des Ferienprogramms waren darüber hinaus die „Naturchecker“ unterwegs, sammelten alles Mögliche im Wald, aus dem dann in der Tüftelei ganz neue Objekte kreiert wurden.

„Gerade auch Kinder mit Migrationsgeschichte und Fluchterfahrung sollen hier in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden, eigene Kompetenzen entdecken und gesellschaftliche Teilhabe erleben“, sagt Constanze Rauch von der Hausleitung des Integrationszentrums. Jeden Mittwoch öffnet die Tüftelei während des Cafés International, sozusagen als Kinderbetreuung, während die Erwachsenen sich bei Tee und Plätzchen austauschen.

Mit der „Spielwiese“ im Stadtgarten und in der Unteren Breite gibt es zudem die Tüftelei to Go. Mit der mobilen Werkstatt wolle man sich, so Rauch, nach außen öffnen und in die Stadtgesellschaft wirken. Weitere Kooperationspartner, Vereine oder Institutionen mit Ideen für eine Zusammenarbeit werden laufend gesucht. Überdies sei Unterstützung für die Tüftelei in jeder Form willkommen, sagt Projektleiterin Roswitha Kloidt, ob Geld- oder Zeitspenden. Ehrenamtliche könnten Bastelaktionen anleiten oder unterstützen oder sich mit neuen Ideen für handwerkliche Projekte einbringen. Um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, über spielerisches Tun und Machen an ihre Ressourcen zu kommen und den Erfindergeist zu wecken.

Wer die Tüftelei unterstützen möchte mit Geld oder Zeit, wende sich an Elisa Endres vom Integrationszentrum Weingarten in der Liebfrauenstraße 25 unter der Telefonnummer 0751/99923410 oder per E-Mail an endres.e@caritas-bodensee-oberschwaben.de