Die „SZ“ sucht die schönsten Osterbrunnen

Es ist ein alter, ein besonders schöner Brauch: das österliche Schmücken der Brunnen. Ursprünglich kündigte das Brauchtum die Rückkehr des Wassers nach dem Winter in die Dörfer und Städte an. Trotz der niedrigen Temperaturen ist auch der Martinus-Brunnen in Weingarten beim Aufgang zur Basilika wieder schön dekoriert. Doch da geht noch mehr. Daher sucht die „Schwäbische Zeitung“ möglichst viele verschiedene „Osterbrunnen“ in der Region. Egal ob Ravensburg, Weingarten oder in den Gemeinden um die beiden Städte herum: Wenn Sie einen schick verzierten Brunnen in der Region sehen, machen Sie einfach ein Foto – ein Bild mit einem Smartphone reicht vollkommen aus – und schicken Sie es mit einer Auflösung von mindestens 1 MB an: redaktion.ravensburg@schwaebische.de. Im Optimalfall entsteht eine ganze Bilderseite, die die SZ rund um das Osterfest veröffentlichen wird.