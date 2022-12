Die Sternsinger sind bald unterwegs

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: Das sind die Sternsinger! Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser und bitten die Menschen um eine Spende für Kinder in Not. Auch 2023 findet die Sternsingeraktion in der katholischen Kirchengemeinde Weingarten statt. Kinder und Jugendliche werden in acht Gruppen im Gemeindegebiet unterwegs sein.

Mit dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ macht die Sternsingeraktion 2023 darauf aufmerksam, wie wichtig Kinderschutz ist – für Kinder in Indonesien und überall auf der Welt. Die Sternsinger müssen vor der Türe empfangen werden, außer in den Haushalten „mit Einkehr“. Möglich ist auch die Spenden-Überweisung auf das Konto der katholischen Kirchenpflege Weingarten, Stichwort: Sternsinger (DE 94 6505 0110 0086 5026 01, KSK Weingarten). Die Aussendungsfeier der Sternsinger aller drei Kirchengemeinden ist am Montag, 2. Januar, um 14.30 Uhr in der Heilig Geist Kirche. Segensstreifen gibt es ab 6. Januar in den Kirchen.