Die Stadt Weingarten sucht dringend Unterkünfte für geflüchtete Ukrainer

Die Zahl an Flüchtenden, die über private Kontakte den Weg nach Weingarten finden, wächst laut der Stadtverwaltung von Tag zu Tag. Teils kämen die Personen bei Bekannten unter, teils würden sie direkt vor den Türen des Rathauses abgesetzt. Man hoffe, dort Hilfe zu bekommen. „Allerdings sind mittlerweile die städtischen Unterkünfte voll besetzt und die Stadt akut auf die Hilfsbereitschaft der örtlichen Bevölkerung angewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Weingarten. Wer daher freien Wohnraum zur Verfügung stellen kann, wird gebeten sich bei der Stadtverwaltung zu melden.

Große Sorge der Stadtverwaltung

Tagtäglich gingen bei der zuständigen Flüchtlingssozialarbeiterin Semra Yilmaz verzweifelte Hilfsgesuche ein – Gesuche, denen nur zum Teil nachgekommen werden könne: „Seit ein paar Tagen stehen bei uns die Telefone nicht mehr still“, sagt Yilmaz. „Viele Bürgerinnen und Bürger wollen helfen und neben zahlreichen Spenden und Angeboten bürgerschaftlichen Engagements, treffen vermehrt Meldungen bei uns ein, dass Bürger mit ihrem Auto an die Grenze fahren, Flüchtlinge abholen und nach Weingarten bringen. Diese Meldungen bereiten uns als Stadtverwaltung aktuell große Sorge“, so Yilmaz weiter.

Auch dauerhafter Wohnraum gesucht

Zwar konnte vergangene Woche dank eines Schulterschlusses zwischen der Stadt und dem Investor des 14 Nothelfer Areals über 120 Unterbringungsplätze für Geflüchtete mobilisiert werden, allerdings werde dieses Angebot erst Anfang April zur Verfügung stehen. Bis dahin bedürfe es an kurzfristigem Wohnraum zur Überbrückung beziehungsweise an Wohnraum als dauerhafte Unterbringungslösung. Yilmaz beschreibt: „Es bedarf an freien Zimmern, Einliegerwohnungen oder Apartments, die sofort bezugsfertig sind und im Idealfall auch längerfristig den Flüchtenden als sicheres Domizil dienen können“.

Hotline für Bürger mit Wohnraum

Alle Bürgerinnen und Bürger, die den Geflüchteten bezugsfertigen Wohnraum zur Verfügung stellen können, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 405-857 zu melden. Die Hotline sei speziell für die Akquise freien Wohnraums eingerichtet worden und die Mitarbeiterinnen wurden mit einem detaillierten Fragenkatalog ausgestattet, um die Angebote bestmöglich an die Bedarfe anzupassen. Ausdrücklich sucht die Stadt nicht nur nach temporärem Wohnraum. Speziell längerfristige Angebote werden an die Schutzsuchenden weitergeleitet.